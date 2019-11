Gardone Vt, Polizia denuncia un truffatore di annunci online

(red.) Nei giorni precedenti a lunedì 25 novembre gli agenti bresciani della Polizia Locale di Gardone Valtrompia hanno identificato e denunciato un 28enne palermitano di Villabate per le numerose truffe messe a segno attraverso un portale online di annunci. E sui suoi passi si è mossa la municipale gardonese perché un residente del paese è finito tra le vittime. Sembra che il malvivente, attraverso il sito internet, proponesse delle aste ribassate per vendere cellulari di nuova generazione e anche elettrodomestici. E a chi si aggiudicava il prodotto chiedeva di pagare in anticipo versando la somma su un conto corrente online.

Peccato, però, che la merce non arrivasse mai a destinazione. Al momento delle prime lamentele il truffatore chiedeva alle vittime di attendere qualche giorno, facendo pensare loro a possibili ritardi nella consegna. Ma poi cancellava il proprio profilo. La vicenda, che ha interessato una vittima a Gardone, ha spinto la Polizia a indagare e scoprendo almeno altri dieci casi simili per una truffa congegnata da 10 mila euro.