Prelievo d’acqua dal lago d’Idro: “Faremo un’azione legale”

Idro. Nella giornata di venerdì 15 luglio 2022, presso il municipio di Idro, ha avuto luogo una riunione del Protocollo d’intesa, “per esaminare la complessa e gravissima attuale situazione della crisi idrica e dell’abbassamento dei livelli del Lago d’Idro nel corrente mese, al di sotto della soglia del suo emissario naturale Fiume Chiese, causandone l’interruzione del Deflusso Ecologico all’incile”.

“La riunione”, informa una nota, “ha svolto un approfondimento sulla decisione di abbassare i livelli del Lago d’Idro fino a toglierne il Deflusso Ecologico, assunta dall’Aipo in seguito alla Conferenza dei Servizi tenutasi il 7 luglio 2022 presso la sede della Comunità Montana di Valle Sabbia, abbassamento in atto in questi giorni“.

“Tutte le componenti dello scrivente Protocollo d’intesa hanno severamente biasimato questa decisione dell’Aipo”, prosegue il documento, “esponendo una complessiva e drammatica situazione di danni, al momento incalcolabili, anzitutto al patrimonio ambientale del Lago d’Idro, ovvero al suo sito di interesse comunitario, catalogato SIC IT3120065, un grandissimo Biotopo sulla sponda Trentina del Lago, ricchezza di fauna ittica per l’intero corpo idrico del bacino del Chiese, e ad ogni altro aspetto sulla qualità delle acque, alle quali per il 6° anno consecutivo è stata assegnata la Bandiera Blu; e alla salute pubblica, che può subire danni dall’incile ridotto a palude, e da altri punti del lago ridotti in simili condizioni; e all’economia dei quattro comuni del Lago, che vive soprattutto grazie al fenomeno turistico, ma che con questo abbassamento del lago ha subito un gravissimo contraccolpo, con il battello impossibilitato a svolgere la sua attività, e con ogni altro aspetto facilmente immaginabile, non ultima l’incognita sulle presenza negli anni futuri, previsione seriamente compromessa dal danno all’immagine causato da tutta questa situazione”.

“I sottoscritti sindaci, e il sottoscritto presidente della Federazione”, conclude la presa di posizione, “comunicano oggi che è allo studio una azione legale per individuare le precise responsabilità della decisione di cui sopra, azione legale che contemplerà anche un risarcimento dei danni. E si comunica altresì che per domenica 31 luglio 2022 alle ore 18:00 lo scrivente Protocollo d’intesa indice una manifestazione popolare a Idro, in difesa del Lago d’Idro e del suo immissario ed emissario Fiume Chiese; nei prossimi giorni verrà reso pubblico un manifesto.