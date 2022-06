Vestone, danneggiati pannelli realizzati dai bambini per la «PinAC»

Vestone. Deplorevole gesto di vandalismo quello compiuto lungo la ciclabile della Greenway a Nozza di Vestone (Brescia) dove ignoti vandali hanno deturpato due pannelli con i lavori realizzati dai bambini per la «PinAC», collocati lungo la pista.

L’allestimento, intitolato «Dalla testa ai piedi on tour», ideato dalla Fondazione Pinac, col patrocinio della Comunità montana della Valsabbia,è stato deturpato a colpi di taglierino. L’esposizione, aperta il 28 maggio a Treviso Bresciano, costituita da 20 pannelli, riproduceva i disegni realizzati dai bambini e conservati all’archivio storico della PinAC . I teli danneggiati verranno sostituiti, ma rimane l’amarezza per un gesto vile e incomprensibile.