“Manuale di sopravvivenza per esseri umani che si sentono alieni” l’autore a Vestone il 22

Vestone. Domenica 22 maggio alle ore 17,30 presso Boccondivino in pazza G. Perlasca, 21 a Vestone è in programma la presentazione del libro Manuale di sopravvivenza per esseri umani che si sentono alieni (Do it human), dello scrittore e giornalista Matteo Gracis.

“Quest’opera ribelle e completamente fuori dagli schemi”, si legge nella presentazione, “è un vero e proprio elogio al beneficio del dubbio, al pensiero critico, libero e positivo. Un manuale di sopravvivenza per tutti coloro che cercano qualcosa in più, che vogliono guardare oltre e non si accontentano delle versioni ufficiali dei fatti, delle verità assolute e dei diktat. Un libro che emoziona, indigna, sorprende, diverte e cambia le regole del gioco, ma soprattutto che fa pensare e regala preziosi spunti di riflessione, nonché pratiche playlist musicali, cinematografiche e culturali”.