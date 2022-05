Gavardo, stroncato da malore mentre spinge il passeggino

Gavardo. Dramma a Gavardo (Brescia) per un malore fatale che ha strappato alla vita un giovane padre, deceduto mentre stava facendo una passeggiata con la sua bimba di appena sei mesi.

La vittima si chiama Alessio Gamba, operaio 42enne che, martedì pomeriggio, dopo essersi recato in una farmacia a Sopraponte per acquistare del latte in polvere per la figlioletta, mentre spingeva il passeggino, si è improvvisamente accasciato a terra.

I primi soccorsi sono stati prestati dal medico farmacista, mentre sul posto è atterrata l’eliambulanza da Brescia che lo ha immediatamente trasferito al Civile di Brescia dove però ogni tentativo di salvare l’uomo si è rivelato inutile. Il 42enne è deceduto qualche ora dopo il ricovero.

A prendersi cura della figlia, nei momenti concitati dei soccorsi e mentre la madre della piccola, un’ insegnante, veniva rintracciata, i carabinieri.

La scomparsa di Alessio Gamba ha sconvolto un’intera comunità che ora si stringe attorno alla famiglia dell’uomo. Ancora da fissare la data dei funerali.