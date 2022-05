In Valle Sabbia la Sae cerca autisti per la raccolta rifiuti

Nozza di Vestone. La Valle Sabbia è alla ricerca di nuovi autisti per il servizio di raccolta differenziata.

Si tratta di una selezione pubblica indetta dalla Sae Srl (acronimo di Servizi Ambiente Energia Valle Sabbia), la società dei servizi della Comunità Montana e dei Comuni valsabbini, al fine di formare una graduatoria dalla quale attingere per le assunzioni del personale e che resterà in vigore fino al 30/06/2023, permettendo quindi, qualora si verificasse la necessità, l’assegnazione del posto ai candidati ritenuti idonei.

Il bando è rivolto a tutti i cittadini italiani ed europei interessati che abbiano un’età superiore ai 18 anni, dotati della licenza media e in possesso di una patente di guida “cat. C” o superiore e di Carta di Qualificazione del Conducente (CQC) entrambe in corso di validità.

La domanda di partecipazione, scaricabile dal sito internet www.saevallesabbia.it, dovrà essere consegnata entro e non oltre il giorno mercoledì 25 maggio 2022, alle ore 12.30. I candidati che risulteranno idonei all’analisi delle domande di partecipazione verranno ammessi alla prova pratica e orale.

La prova pratica consisterà nella guida e manovra di autocarri di massa complessiva superiore ai 35 q.li e nel sollevamento, movimentazione e simulazione dello svuotamento dei contenitori dedicati alla raccolta dei rifiuti “porta a porta”. La prova orale, invece, consisterà in un colloquio riguardante la conoscenza degli aspetti inerenti alla raccolta differenziata dei rifiuti e la presentazione del proprio curriculum vitae. Il punteggio finale corrisponderà alla somma dei risultati ottenuti nella prova pratica e orale.

L’eventuale proposta di assunzione, che prevede un contratto a tempo pieno e indeterminato, sarà comunicata al candidato considerato idoneo, qualificato come “operaio” nella mansione di “operatore ecologico” (livello professionale e qualifica 3B). Il trattamento economico sarà quello previsto per il contratto nazionale di lavoro servizi ambientali utilitalia.

Per maggiori informazioni e per partecipare al bando è possibile consultare il sito della società www.saevallesabbia.it, nella sezione “Amministrazione Trasparente” – Bandi di concorso.