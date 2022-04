Cinque comuni uniti per il bando «Next generation Eu» del Pnrr

Vobarno. Piccoli, ma uniti, per cercare di accedere ai fondi del Pnrr previsti nel Piano nazionale degli interventi e dei servizi sociali 2021-2023. Sono i comuni di Vobarno (ente capofila), Casto, Pertica Bassa, Odolo, Vestone che hanno creato un unico ambito territoriale Valsabbia per partecipare al bando «Marginalità» del valore di 5 milioni di euro, destinato ai comuni con almeno 15 mila residenti. Soldi che, nel caso venissero assegnati agli enti valsabbini prevedono di essere così suddivisi: 2 a a Vobarno, uno per Odolo e Vestone e mezzo milione a testa per Casto e Pertica Bassa. Unendo le forze i piccoli municipi bresciani toccano quota 17mila residenti.



A giugno si conoscerà l’esito del bando Pnrr «Next generation Eu», per la Missione 5 “Inclusione e coesione”, quella per cui concorrono i cinque comuni della Valsabbia. Finalità è quella di realizzare interventi a favore degli anziani e dei disabili e per il contrasto dei fenomeni di marginalità.