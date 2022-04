Vobarno, chiusa la strada per il Prato della Noce

Vobarno. Chiusa al transito la strada per il Prato della Noce a Vobarno, nel bresciano.

Lo ha stabilito il sindaco Paolo Pavoni con un’ordinanza che viera il transito sul collegamento comunale tra Cecino di Degagna ed il rifugio Campei, utilizzato soprattutto dagli escursionisti, a seguito della caduta di alcuni massi nella riserva naturale.

Si rende ora necessario un intervento di messa in sicurezza della parete rocciosa per il quale il Comunel Valsabbino ha chiesto aiuto all’Ersaf, Ente regionale per i servizi all’agricoltura e alle foreste, che è competente per il territorio interessato dalla frana.