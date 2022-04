Preseglie, nel freezer centinaia di uccellini protetti

Preseglie. Sono 148 gli esemplari selvatici protetti sequestrati dai carabinieri Forestali della stazione di Vobarno (Brescia), mercoledì, ad un cacciatore di Preseglie, in Vallesabbia.

L’uomo era già stato denunciato nell’ottobre del 2021 perchè utilizzava richiami acustici vietati. I volatili sono stati rinvenuti nell’abitazione del cacciatore. Tra gli esemplari detenuti illecitamente: cardellini, frosoni, ballerine, capinere, pettirossi, lucherini.

L’uomo è accusato di uccellagione con utilizzo di reti a tramaglio e trappole a scatto, strumenti proibiti. Non solo: il giovane deteneva anche abusivamente (il possesso non era stato denunciato) munizioni a palla unica.

Nel congelatore sono stati rinvenuti gli uccellini oltre ad altri tre, ancora vivi, privi di anellino di identificazione obbligatorio per legge. Tutta l’avifauna trovata nell’abitazione è stata sequestrata dagli uomini dell’Arma.

L’uomo rischia l’arresto e una condanna fino a quattro anni, una sanzione di oltre 3mila euro e la revoca definitiva della licenza di caccia.