Marcheno, rogo distrugge capannone industriale

Marcheno. E’ andato completamento distrutto, nella notte tra venerdì e sabato un capannone nella zona industriale di Vobarno, nel bresciano.

L’azienda che è andata alle fiamme, per cause ancora al vaglio, produce calci di fucile.

Le fiamme sono divampate attorno alle 23,30 in via Provinciale: sul posto otto squadre dei vigili del fuoco che hanno lavorato fino alle prime luci dell’alba di sabato per domare il rogo che ha completamente distrutto la struttura.

Ingenti i danni, ancora da quantificare.