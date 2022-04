(red.) Come annunciato nei giorni scorsi, una perturbazione “gelida” è arrivata sul Nord Italia, portando piogge, abbassamento delle temperature e , anche neve. E i primi fiocchi bianchi sono caduti, sabato mattina, anche nel Bresciano, ad una quota di 400 e 500 metri.

Tetti imbiancati a Bagolino, come si vede nelle telecamere di meteopassione.com

Neve anche a Pezzaze, in Valtrompia, in località Pezzoro fino al Maniva, località pesantemente colpite dagli incendi nelle scorse settimane.