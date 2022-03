Gavardo, morta dopo il cesareo: sette medici indagati

(red.) Ci sono sette medici indagati per la morte della 37enne Asumau Bara, la 37enne deceduta all’ospedale di Gavardo (Brescia) dopo avere partorito il suo terzo figlio.

L’accusa, per tutti, è di omicidio colposo: si tratta di un atto dovuto, necessario per poter effettuare tutte le indagini sul drammatico caso che ha strappato una mamma ai suoi tre bambini.

Sul corpo della puerpera, che aveva dato alla luce il suo bambino con taglio cesareo, è stata effettuata l’autopsia, il cui risultato non è ancora stato depositato in procura.

Nel fascicolo sono iscritti tutti i professionisti sanitari che, il giorno del parto, lo scorso 21 marzo, si sono interfacciati con la donna, originaria del Burkina Faso e da sette anni residente in Valsabbia con la famiglia.

Il parto era avvenuto con qualche giorno di anticipo sul previsto, effettuato con cesareo d’urgenza, e si era svolto senza problemi. Qualche ora dopo, tuttavia, la 37enne aveva iniziato a stare male e a nulla erano serviti i tentativi di salvarla.