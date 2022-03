Villanuova sul Clisi: danneggiamento e incendio, arrestato calabrese

(red.) Doveva scontare una condanna a 3 anni e 3 mesi per danneggiamento seguito da incendio il 48enne di origine calabrese, residente a Villanuova sul Clisi, arrestato dai carabinieri della stazione di Gavardo il 23 marzo in ottemperanza all’ordine di esecuzione emesso dalla Procura Generale della Repubblica presso la Corte d’Appello di Brescia.

L’uomo era gravato da precedenti penali e di polizia, ed era stato condannato per l’incendio di numerosi autoarticolati, trattori stradali e rimorchi frigoriferi, commesso a Seriate (Bg) il 6 dicembre del 2015, in concorso con altre due persone alle quali è stata contestata anche l’aggravante del metodo mafioso. L’arrestato è stato portato presso la Casa Circondariale di Canton Mombello.