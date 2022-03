Villanuova, cantiere stradale illegale: scatta il sequestro

(red.) Il cantiere era stato autorizzato, ma ha poi ignorato le prescrizioni e si è “allargato” (letteralmente) variando di fatto il progetto iniziale.

Un abuso edilizio che è stato segnalato al Bresciaoggi e che è stato successivamente confermato dai carabinieri forestali che hanno effettuato il sopraluogo ed accertato le irregolarità.

L’episodio è avvenuto a Villanuova sul Clisi (Brescia), in un sentiero collinare che si collega a Gavardo dove erano previsti alcuni interventi per il rispristino della strada sterrata di un privato. Un passaggio che, hanno rilevato i forestali di Gavardo e Salò, non solo era stato allargato oltre il consentito(dai 2,5 metri autorizzati ai risultanti 3 metri e 40) , ma anche, per realizzare il quale erano stati utilizzati materiali non conformi (scarti edili) ed era stato effettuato un intervento di sbancamento senza consolidare la parete di roccia e ghiaia nè installata la canalina per la regimazione delle acque meteoriche.

Cantiere sotto sigilli e indagini in corso da parte delle autorità.