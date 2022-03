“Medioevo meraviglioso”, tre incontri al Museo archeologico di Gavardo

(red.) Prende il via Martedì 22 Marzo al Museo archeologico di Gavardo la rassegna “Medioevo meraviglioso: l’Età di mezzo come non ve l’hanno mai raccontata”. Tre gli incontri previsti, ospitati nella Sala Bruni Conter, sempre dalle 20.30.

L’iniziativa, ideata da Enrico Giustacchini, intende offrire un contributo alla rilettura di un periodo, quello medievale, tutt’altro che “oscuro”, come spesso viene definito, portatore invece di straordinarie suggestioni. Il tutto attraverso alcuni libri di recente pubblicazione, presentati dagli autori e curatori.

Il primo volume sarà, martedì 22, “Stella chiarissima”, della giovane scrittrice e studiosa bresciana Letizia Barozzi. Un’antologia di racconti in cui, “come le allegorie dei mesi sui portali delle chiese indicavano il tempo scandito dalle stagioni, il percorso tracciato si snoda delineando, nel tempo e nello spazio, le vicende di uomini, tutti partecipi del grande meccanismo celeste, in un mondo in cui il sacro non è mai disgiunto dal profano, riflesso dell’armonia e della disarmonia dell’Universo”.

MARTEDI’ 29 MARZO sarà invece la volta delle “Novelle antiche” di Yitzhaq ibn Sahula. Si tratta dell’edizione in fac-simile, con traduzione italiana, del manoscritto – realizzato a Brescia nel 1483 – dei racconti del famoso scrittore ebraico, vissuto in Spagna nel Trecento, nell’atmosfera di felice fioritura letteraria, scientifica e filosofica di quello che fu definito il “secolo d’oro”. A presentare il prezioso volume, arricchito da una settantina di illustrazioni originali, sarà uno dei curatori, Pier Francesco Fumagalli, eminente studioso della Biblioteca Ambrosiana di Milano.

Conclude la rassegna MARTEDI’ 5 APRILE “Sulle teste nel Medioevo. Storie e immagini di capelli”, ultimo lavoro della bresciana Virtus Zallot, docente all’accademia Santa Giulia e già autrice, oltre che di numerosi saggi, del volume “Con i piedi nel Medioevo”. L’opera che verrà presentata al Museo gavardese ha come protagonisti i capelli, che nell’Età di mezzo “indicavano condizione sociale ed esistenziale di persone e gruppi, distinguendo il povero dal ricco, il buono dal cattivo, il vicino dallo straniero, il laico dal chierico, la donna onesta dalla dissoluta”. I capelli, insomma, quali interpreti di storie reali o immaginarie, tramandate dalla letteratura e dall’arte.

L’ingresso alle tre serate è libero, ma è consigliata la prenotazione (telefonando allo 0365.371474, dal lunedì al venerdì in orario 9-13, oppure via mail a: info@museoarcheologicogavardo.it).