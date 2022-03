Idro, 19enne aggredita mentre va a scuola: indagini in corso

(red.) Sarebbe stata aggredita mentre, a piedi, attraversava il bosco per raggiungere a scuola, dopo avere perso l’autobus.

Questo il racconto di una 19enne studentessa dell’Istituto Perlasca di Idro (Brescia) che, attorno alle 9 di questo giovedì, mentre percorreva una strada sterrata, uno sorta di “scorciatoia” per raggiungere l’istituto scolastico, sarebbe stata avvicinata da un uomo sulla quarantina che ha tentato di aggredirla, armato di cocci di bottiglia con cui l’ha ferita alle mani.

La giovane sarebbe riuscita a sottrarsi, ma una volta giunta in classe, scossa e ferita, ha raccontato alle compagne l’accaduto che hanno informato gli insegnanti e sono state quindi allertate le forze dell’ordine. Sulla vicenda stanno indagando i carabinieri, mentre la 19enne è stata portata all’ospedale di Gavardo per accertamenti medici.