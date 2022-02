Vestone, organizzò manifestazione contro le norme anti-Covid: locale chiuso per 20 giorni

I Carabinieri della Stazione di Vestone hanno notificato un’ordinanza di chiusura per 20 giorni emessa del Prefetto di Brescia per un locale del paese del quale sono state accertate violazioni alle norme di contenimento del Covid-19.

Lo scorso gennaio, il proprietario aveva diffuso attraverso i social network un invito a tutti coloro i quali non condividevano le disposizioni adottate dal governo per impedire la diffusione del virus: diceva che avrebbe accolto tutti presso il proprio locale per discutere di una linea di protesta comune.

Un centinaio di persone circa ha accolto l’invito rendendo necessario l’intervento dei carabinieri che avevano ordinato di disperdere la manifestazione non autorizzata. Questa domenica mattina la notifica del provvedimento al proprietario del locale oltre alla notifica di altre 27 violazioni alle norme di contenimento.

Gli organizzatori dell’evento sono stati segnalati all’autorità giudiziaria oltre a undici persone che non hanno ottemperato all’ordine di scioglimento della manifestazione. In gran parte si tratta di residenti della Valsabbia.