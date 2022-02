Gavardo, corpo di donna nel fiume Chiese

(red.) Giallo a Gavardo (Brescia) dove, nella mattinata di sabato, attorno alle 8, è stato rinvenuto, nelle acque di una zona del fiume Chiese all’altezza di via Carlo Sormani, il corpo senza vita di una donna. A quanto si apprende si tratterebbe di una signora di circa 40 anni, che viveva senza fissa dimora in condizioni di disagio sociale.

Sul corpo, ad una prima ricognizione, non sarebbero stati rilevati segni di violenza, ma, per il momento, non viene esclusa alcuna ipotesi: dall’omicidio, al malore, al gesto estremo. La Procura potrebbe disporre l’autopsia per accertare le cause del decesso.

In via Sormani i carabinieri di Salò ed i Vigili del Fuoco di Brescia.