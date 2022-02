Bione, si ribalta con l’auto: paura per una donna incinta

(red. ) Momenti di grande apprensione, nella prima mattinata di venerdì, per un incidente avvenuto in Valsabbia, a Bione (Brescia) e che ha coinvolto una donna al settimo mese di gravidanza.

La 34enne, residente in paese, si è ribaltata con la propria auto mentre stava affrontando una curva in via Bazzoli.

La vettura, forse a causa del ghiaccio, ha perso aderenza, capottandosi.

Sul posto sono intervenuti la Polizia Locale e il personale sanitario, che ha portato la donna in ospedale per accertamenti.