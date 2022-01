Prevalle, 25enne morta in casa: decesso per cause naturali

(red.) Sarebbero cause naturali quelle che hanno portato al decesso di Sulab Zeb, 25enne di origini pakistane, madre di un bambino di quattro anni, morta lo scorso 21 dicembre nella sua abitazione di Prevalle, nel bresciano.

Il funerale della ragazza, sposata con un connazionale di 32anni, titolare di un negozio a Nuvolento, sono già stati celebrati e il magistrato ha dato il nulla osta per la sepoltura.

Restano tuttavia ancora alcuni elementi da verificare, come l’esame tossicologico sul corpo della vittima, volto ad escludere che la donna abbia assunto sostanze stupefacenti.

Come riferito dal marito, la 25enne da alcuni giorni lamentava forti dolori addominali, ma aveva rifiutato di recarsi in ospedale. Il 21 dicembre è sopraggiunta la morte: il 32enne è stato iscritto nel registro degli indagati, un atto dovuto per consentire alla Procura di fare luce sulle cause del decesso che sarebbe da ascrivere ad ulcere intestinali, come emerso dall’esame autoptico. Al momento, l’abitazione resta ancora sotto sequestro.