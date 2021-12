Villanuova, schianto in curva: grave una 24enne

(red.) Grave incidente alle 5,30 circa di venerdì 31 dicembre lungo la Gardesana, all’altezza di Villanuova del Clisi, nel bresciano.

Una ragazza di 24 anni, residente a Brescia, che stava percorrendo la 45ter verso Villanuova, nell’affrontare una curva è finita fuori strada. Il sinistro è avvenuto sul tratto che immette nel sottopasso della Sp116. la giovane, non riuscendo a mantenere il veicolo in carreggiata, è andata a sbattere violentemente sul muro opposto.

All’arrivo dei soccorritori la 24enne è apparsa subito in condizioni critiche: dopo le prime manovre di stabilizzazione è stata trasferita dal Gruppo Volontari del Garda alla Poliambulanza di Brescia, dove è ricoverata in rianimazione.

Sul posto anche la Polizia Stradale di Salò e i Vigili del Fuoco che hanno estratto la ragazza dall’abitacolo della vettura. Ancora al vaglio le cause dell’incidente.