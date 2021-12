Vobarno, frontale tra due auto: muore una 19enne

(red.) Ancora sangue sulle strade bresciane. Nella notte di martedì 7 dicembre una ragazza di 19 anni è deceduta a seguito di uno schianto avvenuto a Vobarno, in Vallesabbia.

L’incidente frontale si è verificato attorno alle 22,30 nella galleria tra Vobarno e la frazione di Carpeneda: quattro le persone coinvolte nel sinistro. La 19enne deceduta sul colpo viaggiava con un’amica a bordo di una Ford Fiesta Grigia.

La vettura ha impattato frontalmente contro una Bmw nera a bordo della quale c’erano due giovani, di 21 e 22 anni, residenti a Sabbio Chiese.

Ancora al vaglio della polstrada la dinamica del drammatico impatto che ha causato, anche, il grave ferimento della coetanea della vittima che è stata trasportata in eliambulanza al Civile di Brescia, in codice rosso.

Feriti in modo lieve gli occupanti della Bmw. Sul posto anche i vigili del fuoco. Le due auto sono andate completamente distrutte.