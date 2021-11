Sabbio, tenta di entrare a casa della ex: arrestato 54enne

(red.) I militari della Stazione di Sabbio Chiese (Brescia) hanno arrestato un 54enne del posto che aveva violato il divieto di avvicinamento all’abitazione della moglie dalla quale era stato allontanato per maltrattamenti.

L’uomo, in palese stato di alterazione alcolica, ha tentato più volte di accedere all’abitazione pur senza usare violenza. Immediatamente rilasciato, è stato anche denunciato per guida in stato di ebbrezza con immediato ritiro della patente.