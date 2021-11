Vestone, avventori molesti: multe per 7mila euro

(red.) Intervenuti per la segnalazione di schiamazzi notturni, i carabinieri di Vestone (Brescia), in collaborazione con il radiomobile di Salò hanno sanzionato alcuni avventori e “pizzicato” un 17enne in possesso di “fumo”.

L’episodio si è verificato lunedì sera, quando gli uomini dell’Arma sono intervenuti per segnalazioni di disturbo arrecata da alcuni avventori, alticci, di un bar. Il locale non è stato sanzionato ma alcuni clienti molesti sì: sono scattate le multe per un totale di 7mila euro.

Un 17enne residente in paese è stato sorpreso con un bilancino elettronico di precisione, un panetto di hashish da 80 grammi e due dosi già confezionate, e 120 euro in banconote di piccolo taglio. Nell’abitazione è stata rinvenuta anche della marijuana.

E’ stato denunciato in stato di libertà poiché minorenne ed incensurato.