Vestone, controlli in centro storico: quattro giovani multati per ubriachezza molesta

(red.) Nella serata di lunedì 15 novembre, i carabinieri di Vestone hanno svolto una serie di accertamenti nella zona del centro storico del paese, per verificare una serie di segnalazioni dei residenti, che manifestavano il proprio disagio per il passaggio di alcuni avventori dei locali della zona, alcuni dei quali aperti fino a tarda sera.

I militari hanno svolto un controllo in un bar, trovando però tutto in regola (nessuna sanzione elevata). All’esterno del locale, però, i militari hanno trovato un ragazzo di 17 anni con un bilancino elettronico di precisione e un panetto di hashish da 80 grammi. Una successiva perquisizione nell’abitazione del giovane, ha portato alla scoperta di altre dose di marijuana. Il minore, incensurato, è stato denunciato in stato di libertà.

Sempre nei pressi del locale, sono stati sanzionati quattro giovani per ubriachezza molesta. L’importo totale delle contravvenzioni è pari a 7mila euro.