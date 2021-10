Anfo, l’orso affamato e anticaccia distrugge gli appostamenti

(red.) Dopo la Valcamonica e Bagolino, Idro, Anfo, Ponte Caffaro. In questi giorni l’orso bruno che scorrazza nelle nostre valli spostandosi anche di decine di chilometri sta rovinando i capanni e gli appostamenti dei seguaci di Diana tra il lago d’Idro e la Valle Sabbia.

L’ultimo episodio è capitato sabato mattina a un cacciatore di Anfo che ha avuto una brutta sorpresa quando s’è recato nel proprio appostamento fisso in località «Gardeurse», sopra il paese valsabbino lungo la strada per il Baremone.

L’orso era passato il giorno prima, distruggendo i gabbioni che contenevano gli uccelli da richiamo, arrampicandosi sulle piante per aprire le gabbie e mangiare il becchime per gli uccelli, che tra l’altro sono volati via. Gli artigli lunghi circa otto centimetri permettono infatti al plantigrado di arrampicarsi sugli alberi abbastanza agevolmente. Questo è un orso affamato, ma forse anche ambientalista e anticaccia.