Con l’auto contro il guard rail: due feriti a Sopraponte di Gavardo

(red.) Gravissimo incidente stradale nel pomeriggio di questo sabato a Sopraponte di Gavardo dove, poco prima delle 16, sulla strada Provinciale 57 un automobilista ha perso in curva il controllo della sua Mercedes Classe A. La vettura è finita con forza contro il guard-rail, uscendone praticamente distrutta dopo averlo in parte divelto, come si vede anche dalle immagini che pubblichiamo.

Nel veicolo due ragazzi di circa 25 anni, entrambi di origine moldava: i feriti sono stati estratti a fatica dai sanitari e dai Vigili del fuoco dalle lamiere contorte del mezzo incidentato. Secondo le informazioni il più grave sarebbe il ragazzo che si trovava alla guida che è stato trasportato al pronto soccorso con l’eliambulanza atterrata in mezzo alla strada, che è rimasta temporaneamente chiusa al traffico.