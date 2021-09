Gavardo, racconti al museo: storie dei palfitticoli di 4 mila anni fa

(red.) Domenica 26 settembre alle 15 e alle 16.30 il Museo archeologico della Valle Sabbia (Piazza S. Bernardino 5, Gavardo: tel 0365 371474), in occasione delle Giornate Europee del Patrimonio, apre i battenti per due visite guidate davvero speciali. L’iniziativa, intitolata “Il direttore racconta. Storie di un sito palafitticolo di quattromila anni fa”, consente di scoprire, in compagnia di Marco Baioni, i tesori esposti nella sezione del museo dedicata agli scavi del Lucone di Polpenazze. L’ingresso è riservato ai possessori di Green pass; consigliata la prenotazione, da effettuarsi con una mail all’indirizzo: info@museoarcheologicogavardo.it.

Sempre al Mavs, martedì 28 prende il via “Rivivere il passato è un piacere. Il dialetto, il fumetto, la narrazione”, rassegna di incontri con gli autori. Alle 20.30, nella sala Bruni Conter, Roberto Ballerini e Fabrizio Galvagni presentano, a colloquio con Massimo Lanzini, i loro libri “Nondum matura. Fedro in bresciano” e “Ibam forte Valle Sabia… Orazio in bresciano”.

La rassegna prosegue martedì 5 ottobre, alla stessa ora, con il graphic novel di Ettore Mazza “Il sentiero delle ossa”. A dialogare con l’autore, il direttore Marco Baioni e il giornalista Enrico Giustacchini.

L’ultimo incontro è in programma martedì 12 ottobre. Amelia Dusi, intervistata da Marcello Zane, parlerà del suo “Tracce per l’antichità. Dalla preistoria all’Alto medioevo sul Garda occidentale”.