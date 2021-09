Odolo, cade dal cassone del camion: 60enne ferito in ferriera

(red-) Un infortunio sul lavoro si è verificato intorno alle 13 di questo martedì alla Ferriera Valsabbia in via Brescia a Odolo, dove un lavoratore 60enne è caduto dal cassone del suo camion riportando un trauma cranico, una ferita al braccio e un trauma toracico. L’uomo, cha ha fatto un volo di circa tre metri, è stato trasportato in codice rosso con l’elisoccorso all’ospedale Civile di Brescia.