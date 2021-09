Sabbio, litiga con i carabinieri all’esterno di un bar: nei guai 24enne

(red.) Questa notte, quella compresa tra venerdì e sabato 18 settembre, i Carabinieri della Compagnia di Salò sono intervenuti presso un bar di Sabbio Chiese la cui clientela, dopo le ore una, stava arrecando disturbo al riposo della cittadinanza.

All’arrivo dei militari, vi erano diverse decine di persone assembrate e prive di mascherina nelle aree immediatamente prossime al bar.

All’ingresso nel locale sono state trovate una decina di persone prive di mascherina le quali si sono allontanate rapidamente alla vista dei militari.

Durante le fasi di identificazione e verbalizzazione delle contestazioni, alcuni giovani sono rientrati nel locale per protestare contro l’operato dei carabinieri, uno in particolare si è mostrato molto agitato, offendendo e minacciando i militari, tanto che è stato invitato all’esterno per essere identificato. L’uomo ha reagito aggredendo i militari per impedirgli di accompagnarlo in caserma tanto da procurare loro alcune lesioni.

Questi, un 24enne valsabbino, è stato poi tratto in arresto per violenza, resistenza e lesioni a pubblico ufficiale. L’arresto è stato convalidato nella mattinata odierna dal G.I.P. del Tribunale di Brescia che ha aggiornato l’udienza di qualche giorno per valutare un affidamento in prova del giovane. Quanto al locale, alcune ore dopo si è proceduto alla notifica delle contestazioni e alla chiusura per 5 giorni in attesa delle determinazioni della Prefettura di Brescia.