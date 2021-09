Preseglie, sotto il cemento una discarica abusiva

(red.) Scavando con la ruspa sotto uno strato di pavimentazione in cemento l’amara scoperta: un cimitero di rifiuti industriali, potenzialmente nocivi, in un’area già sottoposta, nel luglio 20220, ad un sequestro da parte dei carabinieri che avevano messo i sigilli ad un’ attività di autodemolizione, non autorizzata, dove erano stati rinvenuti carcasse di veicoli e rifiuti, soprattutto acciaio e scorie di piombo.

Il nucleo forestale dell’Arma di Vobarno ha quindi effettuato l’escavazione della zone, che costeggia il torrente Vrenda, da cui è emerso uno strato di rifiuti industriali spesso circa due metri, contenente scorie d’acciaieria e di altri materiali industriali su cui l’Arpa effettuerà campionamenti.

Tra lo strato di rifiuti, compattato sotto il manto di calcestruzzi, anche materiali fangosi e giallastri che potrebbero indicare la presenza di cromo esavalente. Per questo motivo, è stato effettuato un campionamento delle acque del torrente che scorre a breve distanza: il timore è che possa essersi verificata anche la contaminazione della falda acquifera.