Dalla ferrata Sasse una turista precipita nel lago d’Idro

(red.) Se l’è cavata con un terribile spavento e con qualche leggera frattura la 63enne turista olandese che verso le 13 di questo martedì, mentre si trovava con il marito a percorrere la ferrata Sasse, sopra Vesta di Idro, ha perso l’equilibrio ed è precipitata nel sottostante lago per una ventina di metri.

La turista olandese era in vacanza ad Anfo ed ha deciso di affrontare, forse priva di imbragatura o altra attrezzatura, una delle più note e frequentate ferrate della zona il cui percorso si sviluppa in alcuni tratti a strapiombo sul lago d’Idro.

Purtroppo a volte basta un piede in fallo per rischiare grosso. E così sembra sia capitato anche alla donna olandese: la sfortunata 63enne è scivolata precipitando da una ventina di metri nell’Eridio.

A ripescarla, piuttosto malconcia, ci ha pensato il marito, sceso fino alla riva, poi sono arrivati i Vigili del fuoco volontari di Bondone-Baitoni, nel Trentino. L’elicottero partito da Brescia ha recuperato la donna con il verricello, trasportandola al Civile dov’è stata ricoverata.