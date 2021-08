Oro in bocca ultimo appuntamento: domenica c’è Lella Costa

(red.) Ultimo appuntamento di Oro in bocca, la rassegna promossa dalla Fondazione Provincia di Brescia Eventi – che ha toccato questa estate le comunità montane di Valle Trompia, Valle Camonica, Valle Sabbia e Sebino Bresciano, proponendo incontri mattutini preceduti da brevi camminate immerse nella natura – domenica 29 agosto in Valle Sabbia.

Ospite attesa Lella Costa, attrice, doppiatrice, scrittrice, ha al suo attivo trasmissioni radiofoniche e televisive. È autrice di monologhi teatrali di grande successo, da sempre impegnata nella difesa dei diritti civili. Lella Costa, in dialogo con Vittorio Pedrali, porterà in dono ai partecipanti riflessioni e letture, di diversi autori, che riguardano il cammino, il paesaggio e il loro racconto, frutto della magia e dell’azione della parola, delle parole. Nella letteratura e nella poesia talvolta, infatti, si concentra la vita; un ricordo di un’estate in montagna, la puntura di un’ape nel prato, il sapore di una fragola selvatica protetta da dodici foglie, il canto dal sapore antico che risuona nei sentieri.

Domenica 29 agosto Lella Costa incontrerà il pubblico a Pra da Ruca, alle ore 9.30.

Il percorso proposto parte da Arveaco, dove alle 8,15/8,30, si lascia l’automobile al grande parcheggio del Centro Sportivo di Arveaco. Si seguono le indicazioni per la Chiesetta del Monte Besume o un sentiero alternativo che verrà segnalato dai volontari responsabili dell’accoglienza. In 45 minuti circa di strada o di sentiero, di diversa lunghezza ma di simile impegno, si raggiungono i fienili di Pra da Ruca.

Sono consigliate le scarpe da trekking. I percorsi, non difficili, sono inadatti a persone con difficoltà motoria ma, previa conferma, c’è la possibilità di raggiungere il luogo in fuoristrada. Al termine dell’incontro si può consumare il pranzo al sacco in loco, proseguire nelle escursioni che verranno segnalate, salire (25’/30’ circa) al bellissimo punto panoramico della Chiesetta del Monte Besume

In caso di maltempo l’incontro si svolgerà presso il Salone del Centro sportivo di Arveaco. Ogni evento di Oro in bocca è gratuito ma la prenotazione è obbligatoria (prenotazioni.oroinbocca@gmail.com, tel. 030.2906403).