Gavardo, scivola con la moto: muore 39enne

(red.) Tragedia della strada a Gavardo, nel bresciano, dove un motociclista 39enne, Giulio Scalfi, di Muscoline, è deceduto in seguito ad in incidente.

Il sinistro si è verificato nella mattinata di giovedì 19 agosto, attorno alle 7, sulla Sp 57.

Nessun altro mezzo è rimasto coinvolto.

Secondo una prima ricostruzione, il centauro, che lavorava come bancario alla Cassa Rurale Adamello Giudicarie Valsabbia Paganella, probabilmente mentre stava scalando le marce della sua Ducati, ha perso aderenza con il fondo stradale: la due ruote è scivolata finendo la sua corsa contro un guard rail.

Per l’uomo non c’è stato nulla da fare: è spirato sul colpo. Inutili i soccorsi intervenuti sul posto con un’ambulanza.

I rilievi sono affidati ai carabinieri della stazione valsabbina ed alla polizia stradale.

