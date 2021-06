Provaglio Valsabbia in lutto per Martina: morta a 15 anni per un male

(red.) Oggi pomeriggio, sabato 19 giugno, l’intera comunità bresciana di Provaglio Valsabbia si stringerà intorno alla famiglia di Martina Faustini, morta domenica 13 a soli 15 anni a causa di un male incurabile che se l’è portata via in poche settimane. La giovanissima ha accusato i primi malori solo un mese fa, portandola al ricovero all’ospedale di Gavardo e in seguito gli accertamenti hanno fatto emergere, purtroppo, una brutta malattia. Si è tentato con le terapie e con un intervento chirurgico, ma non c’è stato nulla da fare fino all’aggravarsi delle condizioni e al decesso di domenica scorsa. Oggi alle 17 si terrà il funerale nella chiesa parrocchiale del paese.