Lago d’Idro, glamour in campeggio: aperto il nuovo resort turistico

(red.) Ieri, venerdì 18 giugno, anche se la struttura è aperta da qualche settimana, è stato inaugurato ad Anfo, in Valsabbia, nel bresciano, sulle rive dal lago d’Idro, il Lago d’Idro Glamping Boutique del gruppo “Vacanze col cuore”. E’ un vero e proprio resort turistico a cinque stelle che unisce il glamour all’attività del campeggio. Ieri al taglio del nastro c’erano il sindaco Umberto Bondoni e il presidente della Comunità montana della Valsabbia Giovan Maria Flocchini. Questa è una delle otto strutture italiane ed europee (una è anche in Olanda) ideata da Loek Van De Loo, di origine olandese.

Di queste otto, quattro sono sul Garda e due in Toscana. E’ un hotel a contatto con la natura posizionato su un terreno comunale di 20 mila metri quadrati e che ospita circa cinquanta tra casette mobili e tende, ma anche piazzole per i camperisti di passaggio. All’interno ci sono anche una piscina, un bar ristorante e un piccolo supermercato. E il resort resterà aperto fino a fine settembre, contando al momento su 150 ospiti e in vista di fare il boom dalla seconda metà di luglio. Come detto, la struttura è posizionata su un terreno comunale che ospitava le Palafitte, poi chiuse. La zona era stata messa al centro di un bando con un investimento di 1,6 milioni di euro che ha trovato il vincente in “Vacanze col cuore”.