Muscoline, sequestro terreno intorno all’asilo: trovati rifiuti di ogni genere

(red.) Da ieri pomeriggio, giovedì 17 giugno, c’è la certezza che purtroppo i bambini che hanno trascorso gli ultimi trent’anni all’asilo “Marco Pedrali” di Castrezzone di Muscoline, in Valsabbia, nel bresciano, hanno convissuto con rifiuti interrati di ogni genere. E quella di ieri è stata la giornata decisiva nel momento in cui il terreno interessato è stato sequestrato per consentire alle forze dell’ordine, nel pomeriggio, di procedere con gli scavi. Tra l’altro quella zona, come detto, era stata indicata diversi anni fa, quando nel 1999 era stata presentata una denuncia anonima sulla quale avevano acceso i riflettori gli agenti della Polizia locale.

Ma si era solo provveduto a recintare l’area e a renderla inaccessibile. Ora, invece, è arrivata una possibile svolta, con l’atto di sequestro richiesto e ottenuto dal magistrato Antonio Bassolino tramite un’indagine dopo l’ispezione dell’Arpa. L’ipotesi potrebbe essere quella di reato ambientale e per questo motivo ieri sul posto sono giunti i carabinieri di Gavardo e della compagnia di Salò con i forestali, mentre i vigili del fuoco e i tecnici dell’Arpa si sono occupati degli scavi. Nel frattempo tutti i bambini sono stati mandati a casa e quindi niente lezioni almeno fino a lunedì 21 giugno. Sono stati condotti 15 scavi e all’interno di ciascuno c’erano plastiche di auto, catrame, eternit, scarti di lavorazioni edili e metalli pesanti. Sulla zona interessata e interdetta al pubblico da vent’anni, si erano svolte anche delle conferenze dei servizi, ma non era mai stata trovata una soluzione.