Provaglio Valsabbia fienile in fiamme Notte di lavoro per i vigili del fuoco

(red.) Nella tarda serata di ieri, mercoledì 16 giugno, poco prima delle 22,30, i vigili del fuoco con squadre provenienti da Salò e Vestone hanno raggiunto Provaglio Valsabbia, nel bresciano, a causa di un incendio che aveva interessato un casolare. Le fiamme, le cui cause sono ancora da appurare, sarebbero partite da un fienile carico di legna, per poi raggiungere anche l’abitazione vicina, pare vuota in quel momento. Vista la posizione da raggiungere, i vigili del fuoco si sono dovuti muovere a bordo di fuoristrada per arrivare sul posto. E’ stata necessaria tutta la notte per domare il rogo che ha distrutto il fienile e provocato seri danni alla residenza vicina. Ma nessuno, per fortuna, è rimasto ferito.