Bagolino, si ribalta in auto al Ponte Caffaro: ferito 35enne

(red.) Intorno a mezzogiorno di ieri, mercoledì 9 giugno, un uomo di 35 anni è rimasto ferito in un incidente stradale alla guida della sua auto che si è ribaltata lungo la provinciale 237 di Ponte Caffaro a Bagolino, in Valsabbia, nel bresciano. Il conducente, un kosovaro alla guida della sua Seat, stava percorrendo la strada in direzione di Idro quando avrebbe perso il controllo urtando un muretto su un fianco della carreggiata. Così facendo l’ostacolo ha fatto da trampolino e la vettura si è ribaltata più volte fino a restare al centro della strada.

Per fortuna in quel momento non stava passando nessun altro, altrimenti le conseguenze sarebbero state peggiori. L’allerta ai soccorsi ha fatto muovere sul posto l’automedica, un’ambulanza dei volontari di Ponte Caffaro, i vigili del fuoco da Salò e Storo e gli agenti della Polizia stradale per ricostruire la dinamica. Si è reso necessario usare degli attrezzi per aprire le portiere del veicolo e dal quale estrarre l’autista. Poi affidato all’elisoccorso decollato da Sondrio e in codice giallo verso l’ospedale Civile di Brescia.