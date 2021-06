Muscoline, schiuma bianca a Castrezzone: sversamenti industriali nel mirino

(red.) Nel primo pomeriggio di ieri, lunedì 7 giugno, a Muscoline, in Valsabbia, nel bresciano, è scattato l’allarme per un episodio di inquinamento ambientale. E’ accaduto a Castrezzone, frazione del paese e dove, come riporta Bresciaoggi, si è notata una densa schiuma bianca in una zona verde non lontana dall’area industriale. E la sensazione è che quell’accumulo di schiuma possa essere derivante proprio da uno scarico illecito industriale. Notate le conseguenze dell’episodio, sono stati allertati gli addetti dell’ufficio tecnico comunale insieme ai tecnici dell’Arpa e gli agenti della Polizia locale. Si è provveduto con il prelevare parte della sostanza per capire di cosa si tratti e si cercherà anche di risalire anche all’origine e quindi ai responsabili.