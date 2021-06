Coste di Sant’Eusebio, Prefettura pronta a inasprire i controlli

(red.) I Sindaci dei Comuni di Agnosine – Odolo – Vallio Terme e Caino hanno segnalato al Prefetto di Brescia una situazione di allarme causata dall’ eccesso di velocità dei motociclisti sul tratto di strada SP. 237, noto come “Coste di Sant’Eusebio”.

La questione, si legge in una nota, era già stata affrontata nel 2019 quando, a seguito di mirati studi e di un periodo di appostamenti da parte delle Forze dell’Ordine statali, provinciali e locali, furono installati dei dissuasori di velocità sul percorso in questione; iniziativa che ha portato a rilevare da parte dell’Amministrazione Provinciale ben 9348 contestazioni solo nel 2021, in quanto nel 2020 il traffico è quasi sempre stato interdetto alla circolazione per effetto delle limitazioni Covid.

Considerata, tuttavia, la presenza del grave e pericoloso fenomeno in questione, la Prefettura, unitamente alla Polizia Stradale di Brescia e alla Polizia Provinciale, stanno verificando l’idoneità di ulteriori iniziative per debellare il fenomeno, anche attraverso un incremento e/o un diverso posizionamento di autovelox.