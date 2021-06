Sabbio Chiese, frontale moto-camion dopo sorpasso: morto centauro

(red.) Ennesimo incidente stradale sulle vie della provincia di Brescia o che hanno interessato cittadini del nostro territorio, dopo quelli di ieri sull’A21, a Breno, a Lumezzane e stamattina anche sull’A4. L’ultimo scontro in ordine di tempo è avvenuto intorno alle 11 sulla provinciale 237 del Caffaro in territorio di Sabbio Chiese, in Valsabbia. E’ successo all’interno della galleria Pavone che un 41enne bergamasco in moto stava percorrendo in direzione nord.

La ricostruzione è ancora al vaglio della Polizia stradale, ma sembra che il centauro alla guida della sua Bmw su due ruote abbia eseguito un sorpasso azzardato nel tunnel nei confronti di un mezzo pesante. E dal senso opposto proprio in quel momento stava arrivando un altro camion. Lo scontro frontale è stato inevitabile e, come purtroppo succede spesso in questi casi, ad avere la peggio è stato il motociclista che ha perso la vita.

Sul posto l’allerta ai soccorsi ha mobilitato due ambulanze, di cui una da Odolo, l’elicottero decollato da Bergamo e i vigili del fuoco. Ma per il motociclista non c’era ormai più nulla da fare. La circolazione è stata interrotta per consentire il recupero della salma e tutti i rilievi del caso.