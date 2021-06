Villanuova sul Clisi, si apre voragine in galleria. Un’auto ci finisce dentro

(red.) Ha rischiato grosso per la propria incolumità fisica e poi anche per il proprio veicolo il conducente di un’auto che l’altro pomeriggio, martedì 1 giugno, è finito in una voragine aperta improvvisamente lungo la strada all’interno della galleria Villanuova 1, in territorio di Villanuova sul Clisi, in Valsabbia, nel bresciano. Profonda alcune decine di centimetri e larga oltre un metro, come riporta Bresciaoggi, l’automobilista non ha potuto fare altro che fermarsi anche per verificare i danni riportati dal veicolo. Subito ha poi allertato gli agenti della Polizia locale disponendo limitazioni alla circolazione per far intervenire i tecnici dell’Anas, la società gestore della strada. E’ stato usato del cemento per coprire il buco e durante queste operazioni non si sono potute evitare le code tra le altre auto in transito.