Rogo a Prevalle, bombola ferisce un vigile del fuoco al volto

(red.) Alle 23.27 di mercoledì 2 giugno la sala operativa dei vigili del fuoco di Brescia è stata attivata per un incendio in un appartamento a Prevalle. Sul posto sono state inviate diverse squadre di soccorso, per un totale di 11 mezzi e 31 operatori.

Durante l’intervento c’è stato uno scoppio, probabilmente di una bombola, delle diverse bombole di GPL presenti nell’appartamento, che ha ferito un vigile del fuoco in viso. Soccorso è stato trasportato immediatamente all’ospedale Civile di Brescia. Presenti sul posto anche il 118 con ambulanza e automedica, enel, e carabinieri.

La bonifica dell’abitazione è ancora in corso.