Rocca d’Anfo sempre più ricca di eventi: giugno pienissimo

(red.) La Rocca d’Anfo sarà il cuore del folto calendario di eventi che si alterneranno in Valle Sabbia nel mese di giugno.

I primi appuntamenti sono previsti per domenica 6, 13 e 27 giugno con “La Rocca in Giallo” la rassegna culturale organizzata nell’ambito del Festival Giallo Garda. Il format prevede una breve visita introduttiva alla Rocca con guida alle ore 17, per poi passare alle 18.30 alla presentazione di un libro giallo, con la presenza dell’autore. Il 6 giugno verrà proposto “Le Ombre dell’Eridio”, di Paolo Tognola, scrittore e musicista che ha ambientato l’opera proprio sulle rive del lago d’Idro. La presentazione sarà arricchita dagli interventi degli attori Costanza Scaroni e Giuseppe Tonolini e animata da intervalli musicali a cura degli allievi dell’Associazione Artistico Musicale l’Ottava di Brescia. A moderare l’evento sarà Laura Marsadri, titolare della libreria Bacco di Raffa di Puegnago, fondatrice e anima del Festival Giallo Garda.

La rassegna proseguirà il 13 giugno con Roberto Van Heugten che presenterà “Storie di Gianluca Vanetti” moderato dalla libraia Marjkal Tomasi. Domenica 27 giugno sarà la volta di Romina Casagrande che presenterà il suo libro “I bambini del Bosco”, moderata da Roberta Ghirardi. Si tratta di eventi a partecipazione gratuita con prenotazione obbligatoria al 375.6221121 oppure info@vallesabbia.info.

Sempre domenica 6 e 13 giugno sarà la volta del grande ritorno degli “Artigiani dei sapori valsabbini” con i loro stand di prodotti gastronomici del territorio. Domenica 6 giugno saranno protagonisti Gabriele Francinelli di Vallio Terme, con i formaggi di capra, insieme alle confetture e al radicchio selvatico sott’olio di Terre Solive (Bagolino), mentre domenica 13 giugno saranno esposti altri formaggi, confetture di piccoli frutti e miele. L’ingresso agli stand dei produttori sarà gratuito.

Il 21 giugno, proprio in occasione della giornata mondiale dello Yoga, la meravigliosa cornice della Rocca d’Anfo farà da sfondo, a partire dalle ore 18.00 ad una sessione en plain air. La lezione è rivolta anche ad un pubblico di principianti che scopriranno tutti i segreti di questa antica pratica ascetica e meditativa, sotto la sapiente guida di Gabriella Guerini, insegnante, nonché socia fondatrice, dell’Associazione Studio Yoga di Brescia. L’evento, che si terrà presso il piazzale della Batteria Statuto, facilmente raggiungibile in pochi minuti dal parcheggio, è gratuito e vi si potrà accedere tramite prenotazione al numero 375.6221121 o alla mail info@vallesabbia.info. È necessario portare un tappetino, abbigliamento comodo e acqua.

Giovedì 24 giugno, in occasione del plenilunio la fortezza napoleonica valsabbina, torna a svelarsi ai visitatori al chiaro di luna grazie a speciali tour panoramici. Le visite inizieranno alle 19.30 con partenza dalla Caserma Zanardelli e termineranno con la visita della batteria Rolando. La prenotazione è obbligatoria e i biglietti possono essere acquistati sul sito www.roccadanfo.eu.

La Rocca d’Anfo sarà inoltre aperta mercoledì 2 giugno con il Tour Napoleonico guidato che inizierà alle ore 9.00 e giovedì 3 giugno con un Tour in lingua tedesca dedicato ai turisti provenienti dalla Germania che partirà alle ore 9.00 e che verrà riproposto regolarmente nel corso della stagione estiva. Per prenotazioni www.roccadanfo.eu