Rocca d’Anfo: quattro fine settimana con i sapori della Valle Sabbia

(red.) La Rocca d’Anfo riparte e lo fa con quattro nuovi e imperdibili appuntamenti. Dopo lo stop imposto per le restrizioni anti-covid e il grande successo dell’inaugurazione dei tour estivi guidati dello scorso 5 maggio infatti, a partire da domenica 23 maggio e per i successivi quattro fine settimana la fortezza napoleonica più grande d’Italia ospiterà per la prima volta gli “Artigiani dei sapori valsabbini”, ovvero produttori di eccellenze gastronomiche del territorio, che allestiranno gli stand e accoglieranno il pubblico che avrà la possibilità di acquistare i prodotti tipici.

Con questi appuntamenti la Valle Sabbia vuole lanciare un forte messaggio di resilienza poiché rappresentano un’importante occasione di promozione turistica del territorio e valorizzazione delle aziende locali e la Rocca d’Anfo sarà perciò il teatro della ripartenza dopo i difficili mesi della pandemia.

L’appuntamento di domenica 23 maggio, con protagonisti i formaggi di Damiano Massari (Treviso Bresciano) e le confetture di piccoli frutti e il miele dell’Azienda Fiore’t di Lavenone (che tornerà ad essere protagonista anche il 13 giugno), è quindi sia uno straordinario connubio tra l’agroalimentare e la cultura storica valsabbina, ma anche il simbolo della ripresa che come cornice ha la meravigliosa architettura della Rocca d’Anfo.

Domenica 30 maggio saranno protagonisti due produttori di Vobarno: Ai Rucc e dintorni proporrà olio, salumi e formaggi della Valle insieme alle eccellenze della gastronomia di Daniele Viviani.

Sabato 30 giugno i formaggi di capra di Gabriele Francinelli (Vallio Terme) saranno accompagnati dalle confetture e dal radicchio selvatico sott’olio di Terre Solive (Bagolino), che proporrà anche per gli amanti del beauty una selezione di prodotti cosmetici.

Infne sabato 13 giugno sarà la volta dei salumi e formaggi del Caseifcio Valsabbino di Sabbio Chiese.

L’ingresso è gratuito e consentito dalle 12 alle 17.30. Le iscrizioni per i produttori valsabbini interessati sono ancora aperte al numero 036 58777116