Villanuova, moto (in fiamme) contro lo spartitraffico: centauro ferito

Stamattina, venerdì 21 maggio, un motociclista di 63 anni è rimasto vittima di un incidente stradale in sella alla due ruote mentre stava percorrendo la tangenziale 45 bis verso l'uscita di Villanuova sul Clisi, in Valsabbia, nel bresciano. Il centauro è finito contro la cuspide dello spartitraffico che separa in sicurezza le direzioni e così la moto è finita contro un furgone per poi prendere fuoco in mezzo alla strada.

Il 63enne, invece, è stato sbalzato sull’asfalto. Subito la circolazione in quel tratto di carreggiata è stata sospesa in attesa che arrivassero i vigili del fuoco, la Polizia stradale per ricostruire la dinamica e anche le ambulanze. Gli operatori antincendio si sono occupati di domare le fiamme sulla moto finita in cenere e per poi ripulire la strada per consentire la riapertura al traffico. Il motociclista è stato trasportato all’ospedale di Gavardo a causa dei traumi riportati.