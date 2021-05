Vallio Terme, si ribalta in auto dopo il malore: 48enne soccorso

(red.) Alle prime ore di questa mattina, giovedì 20 maggio, le forze dell’ordine e i soccorritori sono stati chiamati a compiere un intervento lungo la provinciale 237 del Caffaro in territorio di Vallio Terme, in Valsabbia, nel bresciano. Pochi minuti prima delle 6,30, infatti, un uomo di 48 anni di Nave alla guida della propria auto si è ribaltato. Sembra che a causare l’incidente sia stato un malore dello stesso automobilista che in quel momento stava tornando a casa prima di poter aprire l’attività lavorativa.

A un certo punto, mentre stava percorrendo in salita la strada, avrebbe deviato troppo verso la sua sinistra finendo contro una parete di roccia e poi ribaltandosi. Chi ha assistito all’accaduto ha subito allertato i soccorsi facendo muovere l’automedica, gli agenti della Polizia stradale di Salò e anche i vigili del fuoco per liberare l’uomo dall’abitacolo. Per fortuna non ha nemmeno avuto bisogno di essere ricoverato.