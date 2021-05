Lago d’Idro, la frazione di Vesta isolata da una frana

(red.) Un’altra frana si è verificata nella notte tra venerdì e sabato nel territorio del comune di Idro, lungo la strada in riva al lago che collega le frazioni di Crone e Vesta. Sono cadute pietre e terriccio, causando l’interruzione della viabilità prima della galleria di Vantone.

Il municipio ha emesso un’ordinanza che vieta il passaggio anche a piedi e gli uomini della Protezione civile controllano gli accessi. Vesta è perciò isolata e si può raggiungere solo dal lago. Per i residenti e i turisti il comune, in collaborazione con il Gruppo Eridio sub, ha organizzato quattro corse al giorno dal porto di Crone fino a Vesta con la motonave Marinella.