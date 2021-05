Villanuova, doppia denuncia (furto e ricettazione) per una bicicletta

(red.) Per circa un mese, tra marzo e aprile, l’attenzione a Villanuova sul Clisi, in Valsabbia, nel bresciano, è stata monopolizzata per una bicicletta. Tutto era successo ai primi di marzo quando una donna aveva posteggiato la propria due ruote all’esterno del municipio per poter sbrigare alcune commissioni. Ma al momento dell’uscita non aveva più trovato il mezzo e segnalato l’episodio agli agenti della Polizia locale della Valsabbia. Attraverso le immagini riprese dalle telecamere di videosorveglianza in paese, si era riusciti a risalire alla donna che aveva rubato la bicicletta per poi fuggire.

E per lei era scattata la denuncia per furto, anche se la due ruote non era mai stata trovata. Infine, è comparsa in un parcheggio nei pressi della stessa sede municipale. E la proprietaria, dopo non aver ricevuto risposta all’interno di un locale su chi avesse quella due ruote, era tornata in sella alla propria bicicletta. Ma non è finita qui. Perché subito dopo un’altra persona che stava guidando quella due ruote si è mossa per capire dove fosse finita. Per lei, non proprietaria della due ruote, è scattata la denuncia per ricettazione.